В Новороссийске мужчина упал с обрыва, пролетел 50 метров и застрял в расщелине

В Новороссийске 15 октября спасли мужчину, который сорвался с обрыва на горе Колдун

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров написал в своем инстаграме, что мужчина по неизвестной причине упал с горы. Он пролетел около 50 метров и застрял в расщелине.

Когда спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к потерпевшему, он был без сознания. Мужчину на носилках спустили к берегу моря, где его ждали медики. Затем еще около 500 метров мужчину несли к машине скорой помощи. Его госпитализировали.