В Новороссийске мужчина упал с обрыва, пролетел 50 метров и застрял в расщелине

Краснодарский край

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В Новороссийске 15 октября спасли мужчину, который сорвался с обрыва на горе Колдун

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров написал в своем инстаграме, что мужчина по неизвестной причине упал с горы. Он пролетел около 50 метров и застрял в расщелине.

Когда спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к потерпевшему, он был без сознания. Мужчину на носилках спустили к берегу моря, где его ждали медики. Затем еще около 500 метров мужчину несли к машине скорой помощи. Его госпитализировали.

Юга.ру писали и о других происшествиях с туристами в горах. В Сочи 10 октября мужчина после ссоры с друзьями ушел без вещей в лес и застрял в каньоне. А в Крыму 13 октября отдыхающий хотел прыгнуть в море с 12-метровой высоты, но упал на скалы.

Курорты и туризм МЧС Несчастные случаи Новороссийск

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