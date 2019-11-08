В Геленджике велосипедист упал с 7-метрового обрыва
На Толстом мысу под Геленджиком 6 ноября мужчина упал на каменистый берег с обрыва
47-летний местный житель катался на велосипеде вдоль обрыва. Он резко нажал на тормоз и упал с 7-метровой высоты на каменистый берег. Мужчина сломал ногу и не смог самостоятельно передвигаться.
На место приехали сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они положили пострадавшего на носилки и с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх. Мужчину госпитализировали. У него диагностировали травму позвоночника и сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Юга.ру ранее рассказывали о других случаях, когда отдыхающим на побережье Черного моря понадобилась помощь спасателей. Так, в Новороссийске мужчина упал с 50-метрового обрыва и застрял в расщелине. В селе Ольгинка местный житель сорвался с обрыва и пролежал на берегу несколько часов, пока его не заметили прохожие.
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