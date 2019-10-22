На Кубани мужчина упал с 30-метровой скалы и пролежал на берегу моря несколько часов

Краснодарский край

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В селе Ольгинка 21 октября местный житель сорвался с 30-метровой скалы и лежал на берегу несколько часов

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Около 19:00 спасателям позвонили местные жители и рассказали, что нашли на берегу моря мужчину, который лежал на камнях с травмой головы и стонал. Прибывшие на место сотрудники «Кубань-СПАС» транспортировали пострадавшего к машине скорой помощи. Выяснилось, что 52-летний местный житель скатился с вершины 30-метровой скалы еще в обед, однако не смог никому позвонить, потому что не взял с собой телефон.

Сейчас пострадавший находится в городской больнице Туапсе, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Это не первый случай, когда туристы срываются с высоты. Например, 20 октября в Мостовском районе туристка упала с водопада, делая селфи. В Новороссийске в октябре спасли мужчину, который сорвался с обрыва на горе Колдун.

Кубань-СПАС Курорты и туризм Пляжи Черное море

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