На Кубани спасатели нашли пропавшего в лесу 89-летнего пенсионера

Краснодарский край

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В Апшеронском районе 13 октября спасатели вывели из леса 89‑летнего местного жителя

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В 19:00 оперативному дежурному «Кубань-СПАС» поступила информация о том, что в лесу в районе поселка Асфальтовая Гора заблудился мужчина. Местный житель вышел из дома в сторону леса и не вернулся. Родственники и жители поселка пытались найти пропавшего самостоятельно и только вечером обратились к спасателям.

К поискам приступили сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». В течение трех часов спасатели прочесывали лес, подавая звуковые сигналы и связываясь с 89-летним пострадавшим по сотовому телефону. Около 22:00 мужчину удалось найти. Пенсионера вывели и передали родственникам, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, в начале сентября в Сочи спасатели эвакуировали пенсионера, который упал с моста в реку в Лазаревском районе.

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