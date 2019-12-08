РЖД запустила поезда из Краснодара в Анапу
Компания «Российские железные дороги» (РЖД), что с 8 ноября увеличит число поездов дальнего следования и введет новые составы на нескольких маршрутах
С полуночи 8 декабря вступил в действие новый график движения поездов на 2019-2020 годы. Пассажирских поездов дальнего следования стало больше на 3% — 583 пары поездов в сутки (одна пара — поезда туда и обратно) будут отправляться в 433 направлениях, .
Время в пути 334 поездов станет короче. Так, поезд № 133/134 Томск — Анапа будет прибывать на 3 часа 12 минут раньше.
Также запустят 14 новых дневных экспрессов на 8 маршрутах, среди них Краснодар — Анапа, Ростов — Анапа — Новороссийск, Армавир-Ростовский — Имеретинский курорт. Как пишет RT, на наиболее востребованных маршрутах ввели 46 новых поездов, один из них свяжет южные города — Ростов, Краснодар и Туапсе.
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Кроме того, 23 декабря откроется железнодорожное сообщение между Краснодарским краем и Крымом. первым по Крымскому мосту проедет поезд Санкт-Петербург — Севастополь.
РЖД открыла несколько новых международных маршрутов, в том числе Новороссийск — Баку. Всего прямые и транзитные рейсы будут ходить в 11 стран Европы и Азии, а также в 11 стран СНГ и Балтии. Подробную информацию о новом графике можно найти на сайте РЖД.
Ранее стало известно, что с 9 декабря возобновит движение «Ласточка», которая курсирует между Майкопом и Адлером. При этом с января по май «Ласточки» из Краснодара не будут ходить на «Розу Хутор» и в Адлер.
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