РЖД запустила поезда из Краснодара в Анапу

Компания «Российские железные дороги» (РЖД), что с 8 ноября увеличит число поездов дальнего следования и введет новые составы на нескольких маршрутах

С полуночи 8 декабря вступил в действие новый график движения поездов на 2019-2020 годы. Пассажирских поездов дальнего следования стало больше на 3% — 583 пары поездов в сутки (одна пара — поезда туда и обратно) будут отправляться в 433 направлениях, .

Время в пути 334 поездов станет короче. Так, поезд № 133/134 Томск — Анапа будет прибывать на 3 часа 12 минут раньше.

Также запустят 14 новых дневных экспрессов на 8 маршрутах, среди них Краснодар — Анапа, Ростов — Анапа — Новороссийск, Армавир-Ростовский — Имеретинский курорт. Как пишет RT, на наиболее востребованных маршрутах ввели 46 новых поездов, один из них свяжет южные города — Ростов, Краснодар и Туапсе.