По маршруту Армавир — Имеретинский курорт начнет курсировать новый поезд «Ласточка»

Маршрут будет запущен в рамках программы «Дневной экспресс», сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд будет отправляться из Имеретинского Курорта в 16:06 утра по воскресеньям, средам и пятницам, прибывать в Армавир в 22:49. Из Армавира — в 06:07 по понедельникам, четвергам и субботам, прибывать в Имеретинский Курорт в 12:55.