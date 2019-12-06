По маршруту Армавир — Имеретинский курорт начнет курсировать новый поезд «Ласточка»
С 8 декабря назначен скорый поезд №825/826 прямого сообщения Армавир — Имеретинский курорт
Маршрут будет запущен в рамках программы «Дневной экспресс», сообщили в пресс-службе РЖД.
Поезд будет отправляться из Имеретинского Курорта в 16:06 утра по воскресеньям, средам и пятницам, прибывать в Армавир в 22:49. Из Армавира — в 06:07 по понедельникам, четвергам и субботам, прибывать в Имеретинский Курорт в 12:55.
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От Имеретинского Курорта до Белореченской при следовании в Армавир и от Туапсе до Имеретинский Курорта при следовании из Армавира поезд объединяется составом с поездом №812/811 Имеретинский Курорт — Майкоп. Время в пути — 6 часов 43 минуты.
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