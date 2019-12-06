«Ласточка» из Майкопа в Адлер возобновит движение с 9 декабря

Первый вечерний рейс электропоезда «Ласточка» намечен на 8 декабря. С 9 декабря начнется движение «Ласточек» в прежнем режиме с небольшим изменением времени отправления электрички утром, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.

Из столицы республики «Ласточка» теперь будет выходить на 30 минут позже — в 7:00, и прибывать в Адлер в 12:41. Вечерний электропоезд отправляется из Майкопа в 18:34 и прибывает в Адлер в 00:07.

На обратном пути «Ласточка» отправляется из Адлера в 6:56 и прибывает в Майкоп в 12:37; вечером в 16:21 отправится из Адлера и в 21:41 прибудет в Майкоп.