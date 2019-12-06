«Ласточка» из Майкопа в Адлер возобновит движение с 9 декабря
РЖД завершили ремонтные работы и возобновляют основной график движения электропоездов из Майкопа в Адлер
Первый вечерний рейс электропоезда «Ласточка» намечен на 8 декабря. С 9 декабря начнется движение «Ласточек» в прежнем режиме с небольшим изменением времени отправления электрички утром, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.
Из столицы республики «Ласточка» теперь будет выходить на 30 минут позже — в 7:00, и прибывать в Адлер в 12:41. Вечерний электропоезд отправляется из Майкопа в 18:34 и прибывает в Адлер в 00:07.
На обратном пути «Ласточка» отправляется из Адлера в 6:56 и прибывает в Майкоп в 12:37; вечером в 16:21 отправится из Адлера и в 21:41 прибудет в Майкоп.
Напомним, с 13 октября до 7 декабря в связи с проведением планового ремонта тоннеля были отменены утренние и вечерние скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Майкоп — Адлер и обратно.
Для удобства пассажиров существует альтернативный автобусный маршрут Астрахань — Сочи, который работает через день. Из Майкопа автобус отправляется в 6:45, прибывает в Сочи в 12:30, на обратном пути отправление в 8:00, прибытие в Майкоп — в 16:30, добавили в минстрое.
Как писали Юга.ру, с 8 декабря начнет курсировать новая «Ласточка» по маршруту Армавир — Имеретинский курорт.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак устроен интернет вещей?
Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.