«Ласточка» из Майкопа в Адлер возобновит движение с 9 декабря

Адыгея, Краснодарский край

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РЖД завершили ремонтные работы и возобновляют основной график движения электропоездов из Майкопа в Адлер

Первый вечерний рейс электропоезда «Ласточка» намечен на 8 декабря. С 9 декабря начнется движение «Ласточек» в прежнем режиме с небольшим изменением времени отправления электрички утром, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи. 

Из столицы республики «Ласточка» теперь будет выходить на 30 минут позже — в 7:00, и прибывать в Адлер в 12:41. Вечерний электропоезд отправляется из Майкопа в 18:34 и прибывает в Адлер в 00:07. 

На обратном пути «Ласточка» отправляется из Адлера в 6:56 и прибывает в Майкоп в 12:37; вечером в 16:21 отправится из Адлера и в 21:41 прибудет в Майкоп.

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Напомним, с 13 октября до 7 декабря в связи с проведением планового ремонта тоннеля были отменены утренние и вечерние скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Майкоп — Адлер и обратно.

Для удобства пассажиров существует альтернативный автобусный маршрут Астрахань — Сочи, который работает через день. Из Майкопа автобус отправляется в 6:45, прибывает в Сочи в 12:30, на обратном пути отправление в 8:00, прибытие в Майкоп — в 16:30, добавили в минстрое.

Как писали Юга.ру, с 8 декабря начнет курсировать новая «Ласточка» по маршруту Армавир — Имеретинский курорт.

Железная дорога Курорты и туризм Майкоп Поезда

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