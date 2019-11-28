В РЖД показали концепты новых персонализированных плацкартов
Дочка РЖД - Федеральная пассажирская компания представила концептуальные проекты новых плацкартных вагонов
Их обсудили 27 ноября на круглом столе «Новое поколение пассажирских вагонов: персонализация пространства». Три концепции новых вагонов нового поколения, которые в будущем смогут заменить традиционный плацкарт, представил заместитель гендиректора АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов. По его словам, при разработке новых типов вагона основной курс был взят на персонификацию. Учитывались пожелания пассажиров и мировой опыт в области интерьерных решений в пассажирском транспорте.
Одна из концепций предусматривает перегородки; другая -изменение в планировке для увеличения длины спального места; третья — расположение полок «елочкой».
Также среди планируемых нововведений — установка холодной и горячей питьевой воды, душевые кабины, вендиговые аппараты, емкости для мусора в купе, кнопки вызова проводника, а также выделение дополнительных мест для крупного багажа, сообщили в пресс-службе ФПК.
Полноразмерный макет одного из новых интерьеров «Трансмашхолдинг» представил на международном Форуме «Транспорт России» 19 ноября, пишет RT. В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах.
Другие две концепции — с продольными спальными местами и «елочкой» планируется представить в 2020 году.
Все концепты планируется представить широкой публике, по результатам которых и будет принято решение о внедрении тех или иных нововведений, добавили в ФПК.
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