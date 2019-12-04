Тестовый запуск поезда в Крым засняли на видео

В сети появилось видео двухэтажного поезда, который мчится через Керченский пролив

Участник паблика «ВКонтакте» опубликовал кадры, на которых по Крымскому мосту несется новый двухэтажный железнодорожный состав. Поезд едет с пустыми вагонами, на них нанесена эмблема «Крымской железной дороги».

Житель Крыма заснял тестовый запуск состава, который в конце декабря 2019 года свяжет полуостров с регионами России. Сейчас на станциях с обеих сторон моста происходит тестирование автоматики.

Как писали Юга.ру, 7 ноября стало известно, что первым пассажирским поездом, который пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, станет состав №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14:00. Продажа билетов на рейс стартовала 8 ноября. А 20 ноября Минтранс назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту.