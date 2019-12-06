На Кубани мужчина зарезал спящих жену и тещу и ранил двухлетнюю дочь

Женщина вместе с 66-летней матерью и двумя детьми жила в одном из домов в хуторе Южном Крымского района, а ее 42-летний муж жил в Абинском районе. По словам мужчины, он долгое время ссорился с тещей — 4 декабря он приехал к родственникам, где у него снова произошел конфликт с пенсионеркой. После этого он уехал к себе, однако в ночь на 5 декабря вернулся с ножом.

В доме супруги мужчина много раз ударил спящих родственниц ножом. Пожилая женщина попыталась спастись и выбежала на улицу, однако зять догнал ее возле калитки и продолжил бить. После этого мужчина три раза ударил двухлетнюю дочь в живот и предплечье, а затем забрал ее и еще одного семилетнего ребенка с собой и уехал домой. Утром он сам обратился в полицию.

Во время осмотра следователи нашли на теле 37-летней погибшей более 40 ранений, а на тебе ее матери — более 25. Мужчину задержали, проводятся следственные действия. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). Детей доставили в больницу и оказали помощь, их жизни ничего не угрожает. Решается вопрос об определении их дальнейшего места жительства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.