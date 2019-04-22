На Кубани осудили мужчину, который задушил жену и пытался инсценировать ее самоубийство

Суд в апреле вынес приговор жителю Крымска, который полгода назад из ревности убил супругу

Следствие установило, что 51-летний местный житель подозревал жену в изменах. Ночью 23 ноября, когда 40-летняя женщина отдыхала в спальне, мужчина задушил ее. После этого он попытался инсценировать самоубийство супруги, сделав из закрепленного под навесом брезентового поводка петлю, в которую просунул ее голову.

Мужчину задержали в тот же день, он сознался в убийстве.