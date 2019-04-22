На Кубани осудили мужчину, который задушил жену и пытался инсценировать ее самоубийство
Суд в апреле вынес приговор жителю Крымска, который полгода назад из ревности убил супругу
Следствие установило, что 51-летний местный житель подозревал жену в изменах. Ночью 23 ноября, когда 40-летняя женщина отдыхала в спальне, мужчина задушил ее. После этого он попытался инсценировать самоубийство супруги, сделав из закрепленного под навесом брезентового поводка петлю, в которую просунул ее голову.
Мужчину задержали в тот же день, он сознался в убийстве.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорил к 8,5 годам в колонии строгого режима, сообщили 22 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года на Ставрополье суд вынес приговор мужчине, который из-за ревности убил знакомого и спрятал его тело в колодце.
И другие события Краснодара с 22 по 28 апреля
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