В Крымске мужчина задушил жену из ревности

В Крымске будут судить 51-летнего мужчину, который из ревности убил жену

Следствие установило, что супруги вместе с детьми жили на улице Ворошилова и часто ссорились, потому что мужчина подозревал жену в изменах. Ночью 23 ноября, когда 40-летняя женщина отдыхала в спальне, злоумышленник задушил ее. После этого он сам позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Мужчина находится под стражей.

Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.