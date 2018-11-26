В Крымске мужчина задушил жену из ревности
Краснодарский край Валерия Дульская
В Крымске будут судить 51-летнего мужчину, который из ревности убил жену
Следствие установило, что супруги вместе с детьми жили на улице Ворошилова и часто ссорились, потому что мужчина подозревал жену в изменах. Ночью 23 ноября, когда 40-летняя женщина отдыхала в спальне, злоумышленник задушил ее. После этого он сам позвонил в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Мужчина находится под стражей.
Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Концерты групп Animal ДжаZ, «Тролль гнет ель», футбольный матч
И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.