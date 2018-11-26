В Крымске мужчина задушил жену из ревности

Краснодарский край

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В Крымске будут судить 51-летнего мужчину, который из ревности убил жену

Следствие установило, что супруги вместе с детьми жили на улице Ворошилова и часто ссорились, потому что мужчина подозревал жену в изменах. Ночью 23 ноября, когда 40-летняя женщина отдыхала в спальне, злоумышленник задушил ее. После этого он сам позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Мужчина находится под стражей.

Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Крымский район Следственный комитет Суд Убийство
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