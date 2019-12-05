В Краснодаре нашли двух девочек, пропавших в Абинске почти месяц назад

На Кубани нашли двух 15-летних девушек, которые 12 ноября вышли из школы в Абинске и исчезли

Ранее Юга.ру сообщали об исчезновении подростков. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 5 декабря сообщили, что девочек нашли 29 ноября на одной из улиц Краснодара и доставили домой.

«Их здоровью ничего не угрожает», — добавили в полиции.

В следственном комитете порталу Юга.ру уточнили, что проводится доследственная проверка.

Напомним, 2 декабря в Красноармейском районе пропала 17-летняя девушка. Спустя несколько дней ее нашли в Крыму. Между тем, на Кубани продолжают искать девятилетнего школьника, пропавшего полгода назад.