В Краснодарском крае по пути в школу пропала 17-летняя девочка
В Красноармейском районе ищут школьницу, которая попала по пути на уроки
Ориентировку на 17-летнюю Аллу Сафарову, пропавшую в станице Чебургольской, опубликовал паблик «Жесть Краснодара». Утром 2 декабря она вышла на занятия из своего дома на улице Школьной и пропала.
Была одета в пуховик с капюшоном цвета хаки до колен, синюю шапку с бубоном и желто-розовыми полосками, темную кофту с золотистыми пуговицами, темные колготки и черные ботинки.
Рост Аллы — 173 см, худощавого телосложения, темные волосы до пояса. С собой у нее был паспорт, сумма в 4-5 тыс. рублей, песочный рюкзак и оранжево-черная спортивная сумка.
Тем, кто обладает информацией о местонахождении Сафаровой, просят сообщить об этом по телефону 8(918)157-28-60 или 02.
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