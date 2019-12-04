Пропавшую школьницу с Кубани нашли в Крыму

В Краснодарском крае 2 декабря пропала без вести 17-летняя девочка, через два дня ее нашли в Крыму

17-летняя школьница из станицы Чебургольской Красноармейского района утром 2 декабря ушла на уроки и вечером не вернулась домой. С собой у нее было около 4-5 тыс. рублей, паспорт, рюкзак и спортивная сумка.

Школьницу объявили в розыск. Через два дня, 4 декабря, ее нашли в Керчи.

«Девочка нашлась, с ней все в порядке. Никаких телесных повреждений нет. Из дома она ушла сама», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Причины, которые побудили школьницу уйти из дома, устанавливает полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что девочка могла отправиться в гости к другу.

Полиция продолжает искать 15-летнюю Лиану Джалад, которая пропала в Краснодаре 29 ноября. Всех, у кого есть информация о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (905) 402-89-39 или 102.