Пропавшую школьницу с Кубани нашли в Крыму
В Краснодарском крае 2 декабря пропала без вести 17-летняя девочка, через два дня ее нашли в Крыму
17-летняя школьница из станицы Чебургольской Красноармейского района утром 2 декабря ушла на уроки и вечером не вернулась домой. С собой у нее было около 4-5 тыс. рублей, паспорт, рюкзак и спортивная сумка.
Школьницу объявили в розыск. Через два дня, 4 декабря, ее нашли в Керчи.
«Девочка нашлась, с ней все в порядке. Никаких телесных повреждений нет. Из дома она ушла сама», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Причины, которые побудили школьницу уйти из дома, устанавливает полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что девочка могла отправиться в гости к другу.
Полиция продолжает искать 15-летнюю Лиану Джалад, которая пропала в Краснодаре 29 ноября. Всех, у кого есть информация о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (905) 402-89-39 или 102.
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