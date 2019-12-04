Пропавшую школьницу с Кубани нашли в Крыму

Краснодарский край, Крым

Распечатать

В Краснодарском крае 2 декабря пропала без вести 17-летняя девочка, через два дня ее нашли в Крыму

17-летняя школьница из станицы Чебургольской Красноармейского района утром 2 декабря ушла на уроки и вечером не вернулась домой. С собой у нее было около 4-5 тыс. рублей, паспорт, рюкзак и спортивная сумка.

Школьницу объявили в розыск. Через два дня, 4 декабря, ее нашли в Керчи.

«Девочка нашлась, с ней все в порядке. Никаких телесных повреждений нет. Из дома она ушла сама», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Причины, которые побудили школьницу уйти из дома, устанавливает полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что девочка могла отправиться в гости к другу.

Полиция продолжает искать 15-летнюю Лиану Джалад, которая пропала в Краснодаре 29 ноября. Всех, у кого есть информация о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (905) 402-89-39 или 102.

Крым Пропавшие без вести Розыск людей Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

БРИКС дал Краснодару 25,6 млн рублей на консультации и подготовку документов по «канатному метро»
«Курорт Красная Поляна» рассказал про съемки сериала «Кухня. Война за отель» с Дмитрием Нагиевым
В предгорьях Сочи выпал первый снег. Теперь барсук сможет впасть в спячку
В Адыгее в ДТП с грузовиком погиб житель Кубани
В Краснодаре воры сняли с нескольких машин двери, бампер и капот
Пропавшую школьницу с Кубани нашли в Крыму

Лента новостей

Статьи Партнерский

«Быть экологичным — выгодно»

Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым

Тестовый запуск поезда в Крым засняли на видео

Статьи

В России откроют бесплатную горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале