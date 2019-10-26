Губернатор Кубани предложил продавать местное вино с 8 утра до 23 вечера
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в краевое заксобрание законопроект о том, чтобы разрешить продавать вино с 8:00 до 23:00
Законопроект представил губернатору департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Согласно его тексту, предлагается продавать вино, фруктовое, ликерное, игристое вино и винные напитки с 8 часов до 23 часов, а для других видов алкогольной продукции сохранить прежние ограничения — с 11 до 22 часов.
«По общему мнению предпринимательского сообщества, требуется корректировка государственной политики в сфере регулирования розничного оборота алкогольной продукции», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Его разработчики ожидают, что увеличение временного окна для продажи вина создаст условия для стимулирования легализации розничной продажи, а также окажет положительное влияние на развитие экономики региона в целом и винодельческой отрасли в частности.
В пресс-службе губернатора Краснодарского края порталу Юга.ру подтвердили, что такой законопроект внесен в ЗСК. «Здесь важно то, что инициатива касается поддержки для вин географического указания из местного винограда, которые недешевы. Поэтому на алкоголизацию они никак не влияют», — добавили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, ЗСК планировало направить в Госдуму предложение о судсидировании виноделия. Ранее кубанские депутаты попросили Минфин РФ упростить процедуру получения лицензий субъектами малого предпринимательства, благодаря чему, по словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, за прошлый год восемь местных фермеров легализовали свою деятельность и получили лицензии на производство вин. Годом ранее Бурлачко заявлял, что необходимо бороться с незаконным производством алкогольной продукции, которая «дискредитирует понятие "кубанское вино"».
В сентябре стало известно, что собственные эксклюзивные вина под Геленджиком собирается производить дочерняя компания Московского патриархата Русской православной церкви. Собственное винное производство около станицы Гостагаевской под Анапой организовал и известный краснодарский предприниматель Сергей Галицкий со своим зятем.
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