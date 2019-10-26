Губернатор Кубани предложил продавать местное вино с 8 утра до 23 вечера

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в краевое заксобрание законопроект о том, чтобы разрешить продавать вино с 8:00 до 23:00

Законопроект представил губернатору департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Согласно его тексту, предлагается продавать вино, фруктовое, ликерное, игристое вино и винные напитки с 8 часов до 23 часов, а для других видов алкогольной продукции сохранить прежние ограничения — с 11 до 22 часов.

«По общему мнению предпринимательского сообщества, требуется корректировка государственной политики в сфере регулирования розничного оборота алкогольной продукции», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Его разработчики ожидают, что увеличение временного окна для продажи вина создаст условия для стимулирования легализации розничной продажи, а также окажет положительное влияние на развитие экономики региона в целом и винодельческой отрасли в частности.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края порталу Юга.ру подтвердили, что такой законопроект внесен в ЗСК. «Здесь важно то, что инициатива касается поддержки для вин географического указания из местного винограда, которые недешевы. Поэтому на алкоголизацию они никак не влияют», — добавили в пресс-службе.