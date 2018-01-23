В России водку стали покупать реже на 17%, продажи фруктовых вин выросли на 72%

В России в 2017 году сократилась розничная продажа большинства видов алкогольной продукции, исключением стали фруктовые вина

В прошлом году россияне купили 67,5 млн декалитров водки, это на 16,6% меньше, чем в 2016-м. Ликероводочных изделий крепостью до 25° продали на 43,4% меньше — 2,551 млн декалитров, крепостью более 25° — меньше на 25,8% — 5,3 млн декалитров.

Продажи коньяка сократились на 1,1% и составили 10,2 млн декалитров, шампанских и игристых вин — на 27,3% (15,988 млн декалитров), виноградных вин — на 7% (47,4 млн декалитров).

При этом розничная торговля фруктовыми и плодовыми винами выросла на 71,8%, — до 10,3 млн декалитров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Рост производства и реализации фруктовых и плодовых вин в 2017 году объясняется снижением платежеспособности россиян и последующим переходом на недорогую винодельческую продукцию. По мнению экспертов, в низкоценовом сегменте у фруктовых и плодовых вин качество значительно выше, чем у виноградных.