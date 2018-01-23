В России водку стали покупать реже на 17%, продажи фруктовых вин выросли на 72%
В России в 2017 году сократилась розничная продажа большинства видов алкогольной продукции, исключением стали фруктовые вина
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В прошлом году россияне купили 67,5 млн декалитров водки, это на 16,6% меньше, чем в 2016-м. Ликероводочных изделий крепостью до 25° продали на 43,4% меньше — 2,551 млн декалитров, крепостью более 25° — меньше на 25,8% — 5,3 млн декалитров.
Продажи коньяка сократились на 1,1% и составили 10,2 млн декалитров, шампанских и игристых вин — на 27,3% (15,988 млн декалитров), виноградных вин — на 7% (47,4 млн декалитров).
При этом розничная торговля фруктовыми и плодовыми винами выросла на 71,8%, — до 10,3 млн декалитров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.
Рост производства и реализации фруктовых и плодовых вин в 2017 году объясняется снижением платежеспособности россиян и последующим переходом на недорогую винодельческую продукцию. По мнению экспертов, в низкоценовом сегменте у фруктовых и плодовых вин качество значительно выше, чем у виноградных.
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Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае потребление пива за девять месяцев 2017 года сократилось на 7,9%, при этом продажи фруктовых вин выросли в 2,2 раза.
В январе 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России потребление алкоголя за пять-семь лет снизилось на 80%.
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