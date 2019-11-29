В России хотят продлить время продажи отечественного вина до полуночи

Краснодарский край, Вся Россия

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила 22 ноября письмо в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением на час увеличить время продажи российских алкогольных напитков

По мнению авторов инициативы, это снизит потребление россиянами суррогатной продукции, поспособствует переходу на качественный алкоголь.

«Отличная идея, на мой взгляд. Потому что в то время, когда наступает запрет на продажу алкогольной продукции, активизируются нелегальные продавцы», — прокомментировал предложение руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин порталу «360». Он добавил, что увеличение времени продажи отечественного вина будет преимуществом для магазинов, которые имеют лицензию. Также эта мера, по словам Шапкина, будет выгодна российским виноделам.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 октября внес на рассмотрение в Законодательное собрание края законопроект о том, чтобы разрешить продавать местное вино с 8:00 до 23:00. Согласно тексту законопроекта, в регионе предлагается продавать вино, фруктовое, ликерное, игристое вино и винные напитки с 8:00 до 23:00, а для других видов алкогольной продукции сохранить прежние ограничения — с 11:00 до 22:00.

Напомним, сейчас в России продавать алкогольные напитки можно с 08:00 до 23:00. Регионы вправе на свое усмотрение ужесточать действующую норму.

Алкоголь Вино Закон

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