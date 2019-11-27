В Краснодаре запретят остановку машин у Драмтеатра
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила 27 ноября о том, что вдоль здания Академического театра драмы запретят парковаться
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин, появятся на участке от улицы Коммунаров, 133 до Красноармейской, 106. Запрет вступит в силу с 20 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее Юга.ру писали, что в декабре остановку запретят еще на двух участках в центре Краснодара: на Длинной от Леваневского до Янковского и на Юннатов от Клинической до 40-летия Победы (возле Чистяковской рощи). А в переулке возле «Авроры» введут одностороннее движение.
Кроме того, в Краснодаре в ходе рейдов начали штрафовать водителей, которые паркуются в неположенных местах. Например, те, кто остановился так, что это помешало движению, заплатят 2 тыс. рублей, а машину эвакуируют.
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