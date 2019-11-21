В Краснодаре начали штрафовать незаконно паркующихся водителей в ходе рейдов
В Краснодаре еженедельно будут штрафовать водителей, паркующихся в неположенных местах
21 ноября провели первый рейд на участке улицы Красных Партизан — от Аэродромной до Тургенева. Четырем собственникам автомобилей, припаркованных в этом месте, выписали штрафы, и еще две машины эвакуировали на штрафстоянку. В этом месте есть карманы для парковки, однако нередко водители паркуют машины в два либо в три ряда, сообщили в пресс-службе администрации города.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что в последнее время водители все чаще пренебрегают правилами остановки и стоянки машин. А это, по его словам, становится причиной аварий и пробок.
«Во избежание эвакуации машин и штрафных санкций просим водителей соблюдать правила остановки и стоянки транспорта — самостоятельно убирать авто со второго ряда проезжей части, с участков под запрещающим дорожным знаком и карманов остановочных комплексов», — отметил Архипов.
В случае нарушения владельцев транспорта ждет следующее наказание:
— за нарушение правил парковки автомобилистам, остановившимся дальше первого ряда от края проезжей части, грозит штраф в 1,5 тыс. рублей и эвакуация на штрафстоянку;
— 2 тыс. рублей заплатят те, кто остановился или припарковался так, что помешал движению в этом месте. Их машину также эвакуируют;
— припарковавшийся под запрещающим знаком водитель получит штраф в 1,5 тыс. рублей.
В пресс-службе добавили, что также в Краснодаре постоянно штрафуют тех, кто паркуется на выделенных полосах для движения общественного транспорта.
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