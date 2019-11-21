В Краснодаре начали штрафовать незаконно паркующихся водителей в ходе рейдов

В Краснодаре еженедельно будут штрафовать водителей, паркующихся в неположенных местах

21 ноября провели первый рейд на участке улицы Красных Партизан — от Аэродромной до Тургенева. Четырем собственникам автомобилей, припаркованных в этом месте, выписали штрафы, и еще две машины эвакуировали на штрафстоянку. В этом месте есть карманы для парковки, однако нередко водители паркуют машины в два либо в три ряда, сообщили в пресс-службе администрации города. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что в последнее время водители все чаще пренебрегают правилами остановки и стоянки машин. А это, по его словам, становится причиной аварий и пробок.