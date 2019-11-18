Мэрия Краснодара показала проект зеленой зоны в микрорайоне Гидростроителей

Проект, подготовленный вместе с горожанами, показали на аппаратном совещании в мэрии. Машталир сообщила, что местные жители не хотят, чтобы территория превращалась в улицу Красную. По их мнению, бульвар должен оставаться более естественным, поэтому совместно решили «оставить как бы нетронутую человеком территорию, сделать насыпные холмы, положить камни, оставить по возможности максимальное количество старых деревьев».

Она добавила, что основной сложностью при проектировании были четыре водозабора, отделенные забором как санитарная зона. В итоге вдоль них решили поставить перголы — навесы для вьющихся растений и скамеек.

«То есть каждый такой водозабор превращается в стрит-арт-объект», — резюмировала Машталир.

Архитектор отметила, что вокруг каждого водозабора планируют сделать отдельные тематические зоны.

«Например, это зона для тренировки собак, это зона искусства, где у нас будет кинотеатр, это детская зона, спортивная зона. И все эти зоны объединяет между собой такая река из многолетников и злаков», — рассказала Машталир.