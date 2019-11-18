Мэрия Краснодара показала проект зеленой зоны в микрорайоне Гидростроителей
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 18 ноября представила эскизный проект самой большой зеленой зоны микрорайона Гидростроителей — Николаевского бульвара
Проект, подготовленный вместе с горожанами, показали на аппаратном совещании в мэрии. Машталир сообщила, что местные жители не хотят, чтобы территория превращалась в улицу Красную. По их мнению, бульвар должен оставаться более естественным, поэтому совместно решили «оставить как бы нетронутую человеком территорию, сделать насыпные холмы, положить камни, оставить по возможности максимальное количество старых деревьев».
Она добавила, что основной сложностью при проектировании были четыре водозабора, отделенные забором как санитарная зона. В итоге вдоль них решили поставить перголы — навесы для вьющихся растений и скамеек.
«То есть каждый такой водозабор превращается в стрит-арт-объект», — резюмировала Машталир.
Архитектор отметила, что вокруг каждого водозабора планируют сделать отдельные тематические зоны.
«Например, это зона для тренировки собак, это зона искусства, где у нас будет кинотеатр, это детская зона, спортивная зона. И все эти зоны объединяет между собой такая река из многолетников и злаков», — рассказала Машталир.
Архитектор обратила внимание на то, что обычно зоны туалетов проектируют отдельно от общего плана, из-за чего потом они «и по стилю, и по планировке не очень совпадают». В связи с этим в проект изначально добавили туалеты, которые, как показано на графике, находятся за экраном кинотеатра. Помимо них на бульваре планируются арт-объекты, площадка для стритбола, место для выгула собак, пешеходная аллея и велосипедная дорожка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Планы по обновлению зеленых зон на 2020 год уже сверстаны, проекты готовы. Поэтому в будущем году по этому бульвару необходимо завершить все необходимые процедуры, утвердить окончательный проект с горожанами, подготовить документы и пройти экспертизу, чтобы в 2021 году начать работы», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Напомним, в начале ноября Наталья Машталир представила проект второй очереди сквера в Юбилейном и общую концепцию набережной до Тургеневского моста. Ее планируют начать строить в 2020 году. Стоимость новой набережной оценивается в 6 млрд рублей.
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