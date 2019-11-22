Чеченская соцсеть включила Крым в состав Украины. Разработчик объяснил, почему
Пользователи чеченской соцсети Mylistory заметили, что приложение отображает Крым как территорию Украины
Об этом написали «Открытые медиа», отметив, что приложение не позволяет выбрать крымские города при поиске пользователей из России. Крымские города появятся в поисковой строке, если предварительно указать, что поиск ведется по Украине.
Разработчик и основатель Mylistory Магомед Эсханов подтвердил изданию наличие этой особенности и объяснил, что просто это «проглядел».
Позже он рассказал ТАСС, что ошибка была оперативно устранена.
«Приложение состоит из нескольких тысяч строчек кода. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали. Это была библиотека, созданная сторонним человеком, которая должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло», — пояснил Эсханов.
О запуске чеченской соцсети Mylistory глава республики Рамзан Кадыров объявил в конце 2017 года, сразу после того как Instagram заблокировал его аккаунт. При этом он заявил, что не имеет к приложению никакого отношения.
Напомним, аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке заблокировали в конце декабря 2017 года, так как он числился в списке граждан, на которых распространяются санкции США. Вслед за Кадыровым американские соцсети покинули все члены правительства РФ и многие жители республики.
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