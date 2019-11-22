Чеченская соцсеть включила Крым в состав Украины. Разработчик объяснил, почему

Об этом написали «Открытые медиа» , отметив, что приложение не позволяет выбрать крымские города при поиске пользователей из России. Крымские города появятся в поисковой строке, если предварительно указать, что поиск ведется по Украине.

Разработчик и основатель Mylistory Магомед Эсханов подтвердил изданию наличие этой особенности и объяснил, что просто это «проглядел».

Позже он рассказал ТАСС, что ошибка была оперативно устранена.

«Приложение состоит из нескольких тысяч строчек кода. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали. Это была библиотека, созданная сторонним человеком, которая должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло», — пояснил Эсханов.