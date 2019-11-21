Бессменный главный тренер Академии ФК «Краснодар» ушел в отставку

Сербский специалист был главным тренером академии с 2010 года — он занял этот пост практически сразу после открытия первых филиалов академии. 21 ноября стало известно, что он уходит в отставку. По данным источника портала Юга.ру, близкого к клубу, Марьянович сам написал соответствующее заявление.

На счету воспитанников академии — множество побед в кубках и турнирах, в том числе международных и завоеванных в 2019 году. Некоторые выпускники клубной спортивной школы уже выступают за основную команду «черно-зеленых». Это нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, а также вратарь Матвей Сафонов. Также выпускником академии является Николай Комличенко, играющий за ФК «Млада-Болеслав» и признанный лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Академия ФК «Краснодар» открылась в 2010 году на базе детской спортшколы, созданной при клубе в 2008 году. В том же году появились первые филиалы, в которой воспитанники не находятся постоянно, а только учатся играть в футбол. Академия создала более полутора десятков футбольных манежей в разных районах города, а всего в крае открыто 30 филиалов академии.

Портал Юга.ру писал о том, что по итогам 2018 года ФК «Краснодар» с большим отрывом лидировал среди клубов РПЛ в количестве денег, вложенных в подготовку резерва. Клуб потратил на развитие молодежного футбола 758 млн 636 тыс. рублей. В эту сумму входят персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола.

Кто такой Александр Марьянович

55-летний Марьянович, по информации Sports.ru, играл за сборную Югославии последнего юношеского возраста (U-16), затем за команду второго югославского дивизиона. В 19 лет поступил в Институт физической культуры и играл в любительский футбол, затем служил в армии и с 25 лет начал тренировать.

Был тренером молодежной команды Югославии. Работал ассистентом кафедры футбола факультета физической культуры. Там же преподавал теорию и методику футбола и физподготовки в Высшей школе спортивных тренеров в Белграде. Два года был помощником главного тренера «Раднички», затем тренировал греческий клуб «Лариса» и работал с кипрским «Этникосом». Выпустил несколько книг по методике, технике и теории футбола.

После переезда в Россию с февраля 2006 года был координатором футбольной школы ростовского СКА. С февраля 2009-го работал старшим тренером в Детско-юношеской школе ФК «Сибирь». После, в 2010 году, перешел на работу в «Краснодар».