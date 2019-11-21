В предгорьях Адыгеи выпал первый снег

Адыгея, Краснодарский край

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В станице Даховской в предгорной Адыгее 21 ноября выпал первый снег

В соцсетях появились фотографии первого снега, который выпал в Даховской. Там уже начали лепить снеговиков. В горах республики, напомним, первый снег выпал еще в конце сентября. А в горах в окрестностях Сочи первый снег выпал еще раньше — 8 сентября. 

Как сообщает краевой Гидрометцентр, в Краснодаре 22 ноября осадков не прогнозируют, днем температура будет в районе 2-4 °С, ночью — до -7 °С.

В крае прогнозируют ветер с порывами до 20-25 м/с и температуру воздуха ночью -3…-8 °С, местами до -10 °С, днем -2…+3 °С, местами в южной половине края до +5 °С. В горах выпадет снег.

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Как писали Юга.ру, в Новороссийске 21 ноября задул ветер 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с. Жителей города попросили без необходимости не выходить на улицу. Сильный ветер повалил деревья и стелы. Пользователи соцсетей показали фото и видео с последствиями норд-оста.

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