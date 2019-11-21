«Кажется, будто Годзилла пробуждается». Подборка фото и видео новороссийского норд-оста из соцсетей
В Новороссийске 21 ноября порывы ветра достигают 25 м/с, местным жителям рекомендовали не выходить из дома
В Краснодарском крае 21 и 22 ноября прогнозировали похолодание и штормовой ветер. Синоптики обещали понижение температуры ночью до -5...-10 °С и снег в горах. Жителей Новороссийска утром предупредили о норд-осте и попросили без необходимости не покидать здания. Уже ночью сильный ветер повалил дерево, ларек и новогоднюю стелу.
Местные жители в соцсетях опбликовали фото и видео последствия норд-оста.
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Черное небо. Свинцовые тучи Низко повисли над самой водой. Волны грохочут и бьются о кручи — Стонет и злится могучий прибой. Чайки над пирсом, чайки над морем. Носятся белые чайки, крича! Громко рыдают! — словно им горе Буря приносит, когда горяча! Волны-громады, зеленые с черным. В небо вползают, как в стремена. Тучи и волны, брызги, свет молний, Грохот раскатов и пропасть без дна. Черное море — море без края! Ветер соленый, пена седая! С грохотом бьется о берег волна, Словно на берег сердита она! Туча на тучу лезет, грохочет, Ливень сыпучий под ними хохочет. Море огромное — Черное море! Белые чайки, как пена прибоя! Ночь отбушует Черное море. Утром утихнет. Уснет на просторе. Иоффик Михаил #черноеморе #море #новорос #новороссийск #шторм #волна #инстастихи #стихи #allnvrsk
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Сегодня, 21 ноября 2019 года, в Новороссийске объявлено штормовое предупреждение: в городе усиливается северо-восточный ветер. Ожидается, что его порывы достигнут 30 метров в секунду. . Утром горожане заметили, что фирменный новороссийский норд-ост повалил новогодние елки и часть других украшений, заботливо установленных властями города в середине ноября. . Так, ветровой нагрузки не выдержала елка в парке им. Фрунзе и на пересечении улиц Куникова и Дзержинского. . Повалилась и новогодняя конструкция на набережной. . Спасатели с утра пилят деревья, которые падают в городе из-за ветра. . #novoross #anapa #gelendzhik #nvrskphoto #love_nvrsk #LoveNvrsk #nvrsk_photo #typical_nvrsk #VSCOnvrsk #allnvrsk #Новороссийск #ЮГ #Анапа #Краснодар #Геленджик #Сочи #novorossiysk #Весь_Новороссийск #Новоросс #Novoross #nvrsk #нврск #ngnovoros #новости #нашагазетановороссийск
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