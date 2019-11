«Кажется, будто Годзилла пробуждается». Подборка фото и видео новороссийского норд-оста из соцсетей

View this post on Instagram

Черное небо. Свинцовые тучи Низко повисли над самой водой. Волны грохочут и бьются о кручи — Стонет и злится могучий прибой. Чайки над пирсом, чайки над морем. Носятся белые чайки, крича! Громко рыдают! — словно им горе Буря приносит, когда горяча! Волны-громады, зеленые с черным. В небо вползают, как в стремена. Тучи и волны, брызги, свет молний, Грохот раскатов и пропасть без дна. Черное море — море без края! Ветер соленый, пена седая! С грохотом бьется о берег волна, Словно на берег сердита она! Туча на тучу лезет, грохочет, Ливень сыпучий под ними хохочет. Море огромное — Черное море! Белые чайки, как пена прибоя! Ночь отбушует Черное море. Утром утихнет. Уснет на просторе. Иоффик Михаил