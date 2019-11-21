«Кажется, будто Годзилла пробуждается». Подборка фото и видео новороссийского норд-оста из соцсетей

В Краснодарском крае 21 и 22 ноября прогнозировали похолодание и штормовой ветер. Синоптики обещали понижение температуры ночью до -5...-10 °С и снег в горах. Жителей Новороссийска утром предупредили о норд-осте и попросили без необходимости не покидать здания. Уже ночью сильный ветер повалил дерево, ларек и новогоднюю стелу.

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