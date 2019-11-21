В Новороссийске попросили без необходимости не покидать здания
Мэрия Новороссийска предупредила горожан о том, что 21 ноября ожидается норд-ост
По данным гидрометеорологического бюро, в городе ожидается северо-восточный ветер 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м/с.
Жителям Новороссийска не стоит без необходимости покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревеьев и линий электропередач. Также в пресс-службе мэрии попросили отказаться от передвижения на личном транспорте.
Напомним, в Краснодаре и крае 21 и 22 ноября прогнозируют похолодание и штормовой ветер. Температура ночью местами снизится до 5-10 °С мороза, в горах пройдет снег.
Читайте также
Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.