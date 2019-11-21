В Новороссийске попросили без необходимости не покидать здания

Краснодарский край

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Мэрия Новороссийска предупредила горожан о том, что 21 ноября ожидается норд-ост

По данным гидрометеорологического бюро, в городе ожидается северо-восточный ветер 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м/с.

Жителям Новороссийска не стоит без необходимости покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревеьев и линий электропередач. Также в пресс-службе мэрии попросили отказаться от передвижения на личном транспорте.

Напомним, в Краснодаре и крае 21 и 22 ноября прогнозируют похолодание и штормовой ветер. Температура ночью местами снизится до 5-10 °С мороза, в горах пройдет снег.

Новороссийск Погода Штормовые предупреждения

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