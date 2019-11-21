Сильный ветер повалил деревья и стелы в Новороссийске
В Новороссийске в ночь на 21 ноября сильный ветер повалил дерево, а также ларек и новогоднюю стелу
Дерево упало на улице Общественной и перегородило дорогу. Спасатели бензопилой распилили его и освободили проезжую часть для проезда транспорта, рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.
В соцсетях жители Новороссийска опубликовали фотографии с перевернутым ларьком и поваленной частью стелы «С Новым годом».
Смотрите фото и видео:
Напомним, в Краснодаре и крае 21 и 22 ноября прогнозируют похолодание и штормовой ветер. Температура ночью опустится до -5...-10 °С, в горах пройдет снег. Жителей Новороссийска утром предупредили о норд-осте и попросили без необходимости не покидать здания.
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