Сильный ветер повалил деревья и стелы в Новороссийске

View this post on Instagram

Ночью,на улице Общественной не выдержало ветровой нагрузки и упало дерево перегородив всю улицу.... Спасатели при помощи бензопилы распилили упавшие дерево и освободили проезд для транспорта... Ветер усиливается , будьте предельно внимательны и осторожны!!!