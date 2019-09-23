В горах Адыгеи выпал первый снег

Адыгея

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В горах Адыгеи, в районе Лагонакского нагорья, 21 сентября выпал первый снег

Первый снег в этом году туристы, которые отправились на плато Лагонаки, успели снять на видео.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по республике порталу Юга.ру рассказали, что никаких происшествий из-за выпавшего снега в горах Адыгеи не зарегистрировали.

Снег был небольшим и практически сразу растаял. По данным спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда, на плато Лагонаки погода хорошая, ясно, 6 °С, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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Юга.ру писали, что в ночь с 21 на 22 сентября мокрый снег летел и в Мостовском районе. По словам представителя гидрометцентра, такая погода характерна для этой местности в конце сентября. А первый снег в Краснодарском крае выпал в поселке Красная Поляна 8 сентября. 

МЧС Погода

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