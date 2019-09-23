В горах Адыгеи выпал первый снег
В горах Адыгеи, в районе Лагонакского нагорья, 21 сентября выпал первый снег
Первый снег в этом году туристы, которые отправились на плато Лагонаки, успели снять на видео.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по республике порталу Юга.ру рассказали, что никаких происшествий из-за выпавшего снега в горах Адыгеи не зарегистрировали.
Снег был небольшим и практически сразу растаял. По данным спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда, на плато Лагонаки погода хорошая, ясно, 6 °С, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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