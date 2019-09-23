В горах Адыгеи выпал первый снег

В горах Адыгеи, в районе Лагонакского нагорья, 21 сентября выпал первый снег

Первый снег в этом году туристы, которые отправились на плато Лагонаки, успели снять на видео.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике порталу Юга.ру рассказали, что никаких происшествий из-за выпавшего снега в горах Адыгеи не зарегистрировали. Снег был небольшим и практически сразу растаял. По данным спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда, на плато Лагонаки погода хорошая, ясно, 6 °С, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.