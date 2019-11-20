Умер третий пострадавший при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Число жертв пожара на нефтебазе «Грушовая» под Новороссийском 20 ноября достигло трех человек

Утром 7 ноября на нефтебазе загорелся резервуар подземного хранения нефтепродуктов, огонь распространился на площади 200 кв. метров. В результате пострадали шесть человек, один из них умер в больнице на следующий день после ЧП. Утром 18 ноября стало известно, что скончался еще один пострадавший — 22-летний парень. Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

20 ноября в реанимации Краснодарской краевой клинической больницы скончался 28-летний мужчина, поступивший в медучреждение после пожара на «Грушовой», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в АО «Черномортранснефть» рассказали, что пожар начался из-за возгорания газовоздушной смеси, когда подрядчик работал на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара объемом 10 тыс. куб. метров, выведенном из работы.