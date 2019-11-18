Умер еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

В Краснодарском крае скончался 25-летний пострадавший при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске

Пожар на нефтебазе произошел утром 7 ноября. Там загорелся резервуар подземного хранения нефтепродуктов на площади 200 кв. метров. Огонь быстро потушили, однако шесть человек пострадали. Один из них умер в больнице на следующий день после ЧП.

Утром 18 ноября стало известно, что от полученных травм скончался еще один пострадавший при пожаре — 22-летний парень. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.