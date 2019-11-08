Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

В Новороссийске 8 ноября умер мужчина, который пострадал при пожаре на нефтебазе «Грушовая»

Напомним, пожар произошел утром 7 ноября. Спасатели рассказали, что там загорелся резервуар подземного хранения нефтепродуктов на площади 200 кв. метров. Огонь быстро потушили, однако шесть человек пострадали.

Позже АО «Черномортранснефть» рассказали о причине пожара. Во время работ подрядчика на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара объемом 10 тыс. куб. метров, выведенном из работы, произошло возгорание газовоздушной смеси.

Утром 8 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что в больнице умер 27-летний пострадавший. Следствие проводит проверку.