При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

Краснодарский край

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В Новороссийске утром 7 ноября загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе «Грушовая»

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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:04. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.

В 9:40 пожарные локализовали огонь на площади 200 кв. метров. На месте работает 91 человек и 33 машины. Информация о происшествии уточняется. Предварительно, пострадали пять человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях. По словам очевидцев, огонь быстро распространялся из-за ветреной погоды.

МЧС Нефть Новороссийск Пожары

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