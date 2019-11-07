При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

В Новороссийске утром 7 ноября загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе «Грушовая»

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:04. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.

В 9:40 пожарные локализовали огонь на площади 200 кв. метров. На месте работает 91 человек и 33 машины. Информация о происшествии уточняется. Предварительно, пострадали пять человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.