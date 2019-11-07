При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В Новороссийске утром 7 ноября загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе «Грушовая»
Читайте также:
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:04. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.
В 9:40 пожарные локализовали огонь на площади 200 кв. метров. На месте работает 91 человек и 33 машины. Информация о происшествии уточняется. Предварительно, пострадали пять человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях. По словам очевидцев, огонь быстро распространялся из-за ветреной погоды.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.