На нефтебазе в Новороссийске рассказали о причинах пожара

Краснодарский край

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В Новороссийске 7 ноября потушили пожар на нефтебазе и рассказали о его причинах

В АО «Черномортранснефть» сообщили, что во время работ подрядчика на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара объемом 10 тыс. куб. метров, выведенном из работы, произошло возгорание газовоздушной смеси. Огонь потушили за полчаса, он не нарушил работу нефтебазы.

По предварительным данным, пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет, им оказали помощь и доставили в больницу. Погибших нет.

Сейчас перевалочный комплекс работает в штатном режиме, на месте создана комиссия, которая занимается выяснением причин инцидента, рассказали в пресс-службе АО «Черномортранснефть».

Напомним, в 9:04 на базе «Грушовая» произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов. В 10:50 пожарные полностью потушили огонь на площади 200 кв. метров.

МЧС Нефть Новороссийск Пожары

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