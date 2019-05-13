Волонтеры из Ставропольского края приняли участие в поисках пропавшего мальчика в Мостовском районе

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о ходе поисков в своей группе «ВКонтакте». 12 мая началась буря и после совещания с представителями полиции, СК и МЧС добровольцы решили закрыть активный поиск до изменения погоды. Волонтеры «Лизы Алерт» из Ставропольского края оперативно выехали на помощь в Краснодарский край. Участники поискового отряда продолжают распространять информацию в соцсетях, заклеивать близлежащие населенные пункты, собирать и проверять возможные свидетельства. Поиск мальчика продолжается.

Как сообщали Юга.ру, девятилетний Богдан Кривко вышел из дома в станице Баговской днем 10 мая и не вернулся. В тот же день о его исчезновении сообщили в правоохранительные органы, началась доследственная проверка. На следующий день СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Рост мальчика около 120 — 130 см, он полный, со светло-русыми волосами и серо-зелеными глазами. В день исчезновения был одет в черную толстовку с капюшоном с красным рисунком на груди, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кеды, сообщает 13 мая пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о том, где ребенок, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(86169) 3-07-01 или 02.