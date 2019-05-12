После пропажи девятилетнего мальчика в Мостовском районе начали расследование
В Мостовском районе возбудили уголовное дело в связи с пропажей девятилетнего Богдана Кривко
Около 13:00 10 мая мальчик вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Последний раз школьника видели в тот день в 14:00, когда он шел по улице Богатырской в сторону дома на Центральной.
Из-за отсутствия данных о месте нахождения пропавшего 11 мая возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Рост ребенка — 120-130 см. У него полное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Он был одет в темно-синие спортивные штаны, темно-синие кеды и черную толстовку с капюшоном и красным рисунком на груди.
Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства его исчезновения. Граждан, которые что-либо знают о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (86169) 307-01 или 02.
В Мостовском районе пропал без вести девятилетний мальчик
Возбуждено уголовное дело, идет расследование
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