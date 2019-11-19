В Краснодаре медицинский центр выплатит пациентке полмиллиона рублей за неудачную операцию
Краснодарский краевой суд в ноябре обязал частную клинику возместить женщине вред, причиненный ее здоровью после операции
Согласно материалам дела, в медицинском хирургическом центре «Эстетик-Мед» женщине провели операцию, после которой ее отправили на амбулаторное лечение. Спустя время у пациентки появились телесные дефекты в месте, где ей сделали операцию. Пострадавшая подала в суд. Медицинская экспертиза подтвердила, что дефекты возникли из-за хирургических услуг частной клиники. Проблемы со здоровьем потребовали дополнительного лечения и без новых хирургических вмешательств не исчезнут самостоятельно, установили в суде.
Судебная коллегия обязала взыскать с медцентра в пользу истца 449,5 тыс. рублей в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью. Кроме того, ответчик компенсирует моральный вред в размере 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 18 ноября.
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Издание «Коммерсант-Кубань» сообщило, что дело касается псевдохирурга Алены Верди, находящейся в Краснодаре под арестом. Напомним, Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова), в 2017 году провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки на животе образовалось доброкачественное образование с некрозом. По данным следкома, Верди навредила еще нескольким пациентам. Ее задержали при попытке покинуть Краснодарский край в апреле 2019 года. Выяснилось, что Верди не имеет образования в области хирургии.
В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру отказались подтверждать или опровергать информацию о том, что иск касался действий Верди. Однако помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова уточнила, что дело «не относится к умершей пациентке, эта женщина — жива и здорова, хотя у нее и остались осложнения».
По некоторым данным (об этом писали «Вести», «Комсомольская правда — Кубань»), за смерть клиентки в 2017 году суд вынес Верди приговор, по которому она заплатила 150 тыс. рублей штрафа.
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