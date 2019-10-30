Псевдохирургу Алене Верди снова продлили арест в Краснодаре
В Краснодаре 30 октября суд продлил арест Алене Верди, которая оперировала людей без образования
Ленинский районный суд Краснодара продлил Алене Верди срок содержания под стражей на один месяц, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Напомним, в 2017 году пластический хирург провела операцию по коррекции живота, в результате которой у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Из-за этого в начале апреля против 36-летней Верди и 31-летнего генерального директора краснодарской частной клиники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).
Алену Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, задержали при попытке покинуть Краснодарский край. Ее арестовали на два месяца, после чего меру пресечения продлили. Следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии. Отсутствие диплома подтвердили в трех вузах.
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