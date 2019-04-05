На Кубани задержали хирурга Алену Верди, которая навредила нескольким пациентам

В Краснодарском крае задержали находившегося в розыске пластического хирурга Алену Верди, которая причинила вред пациентам нескольких клиник

Алену Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, задержали при попытке покинуть Краснодарский край. В ее доме следователи провели обыски. Видеозаписи с задержанием и следственными действиями 5 апреля опубликовали на официальном ютуб-канале СК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения хирургу. Портал Юга.ру попытался связаться с Аленой Верди, однако ее телефон оказался выключен.