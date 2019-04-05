На Кубани задержали хирурга Алену Верди, которая навредила нескольким пациентам

Краснодарский край

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В Краснодарском крае задержали находившегося в розыске пластического хирурга Алену Верди, которая причинила вред пациентам нескольких клиник

Алену Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, задержали при попытке покинуть Краснодарский край. В ее доме следователи провели обыски. Видеозаписи с задержанием и следственными действиями 5 апреля опубликовали на официальном ютуб-канале СК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения хирургу.

Портал Юга.ру попытался связаться с Аленой Верди, однако ее телефон оказался выключен.

Как сообщали Юга.ру, 1 апреля следственный комитет возбудил уголовное дело против 36-летней врача и 31-летнего генерального директора клиники по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).

По мнению ведомства, в 2017 году Верди провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки образовалась опухоль с участками некроза кости.

Следователи также проверяют информацию о поддельном дипломе врача и устанавливают иные случаи причинения вреда здоровью пациентов.

Здравоохранение Медицина Следственный комитет
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На Кубани задержали хирурга Алену Верди, которая навредила нескольким пациентам
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