ВСК и «Европлан» предложили автострахование для поездок за рубеж

Лизинговая компания «Европлан» и Страховой Дом ВСК запустили «Зеленую карту» — это аналог ОСАГО, который действует за рубежом

Полис действует во всей Европе, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане и Украине. «Зеленую карту» можно оформить на 15 дней до года. Также клиент может выбрать покрытие, включающее все страны, или усеченный перечень.

Кроме того компания «Европлан» предлагает оформить «в одном окне» все документы для выезда за границу. Для получения «Зеленой карты» не требуется ехать в офис компании — ее может доставить курьер.

Как сообщали Юга.ру, 15 ноября Страховой Дом ВСК и компания «Европлан» предложили таксопаркам оформлять ряд моделей Kia в лизинг. Также Страховой Дом ВСК застраховал кортеж Всероссийского Деда Мороза, который 9 ноября вместе с командой НТВ выехал из Великого Устюга в благотворительное турне по РФ.