ВСК и «Европлан» предложили автострахование для поездок за рубеж
Лизинговая компания «Европлан» и Страховой Дом ВСК запустили «Зеленую карту» — это аналог ОСАГО, который действует за рубежом
Полис действует во всей Европе, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане и Украине. «Зеленую карту» можно оформить на 15 дней до года. Также клиент может выбрать покрытие, включающее все страны, или усеченный перечень.
Страховой Дом ВСК:
Кроме того компания «Европлан» предлагает оформить «в одном окне» все документы для выезда за границу. Для получения «Зеленой карты» не требуется ехать в офис компании — ее может доставить курьер.
Как сообщали Юга.ру, 15 ноября Страховой Дом ВСК и компания «Европлан» предложили таксопаркам оформлять ряд моделей Kia в лизинг. Также Страховой Дом ВСК застраховал кортеж Всероссийского Деда Мороза, который 9 ноября вместе с командой НТВ выехал из Великого Устюга в благотворительное турне по РФ.
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