Страховая компания ВСК отправит такси клиентам, которые попали в ДТП

Для опытных водителей, которые не готовы покупать классический полис каско, ВСК запустила тариф «Уверенный». Это каско, рассчитанное только на один страховой случай. При этом экономия составляет 30%. После страхового случая водитель может расширить действие полиса еще на один убыток или перейти на классическое каско, сообщили 9 октября в пресс-службе ВСК.

Услугу смогут получить клиены, оформившие полис на автомобиль по тарифам «Каско классика» или «Уверенный», а также продлившие полис по этим тарифным планам. «Каско классика» включает традиционное страхование машины, при котором можно выбрать любые параметры.

Услугу «Яндекс.Такси» предоставляют разово в течение действия договора страхования. Клиент может воспользоватьс такси при ДТП во время отправки автомобиля на ремонт.

«Мы заботимся о комфорте наших клиентов и стремимся к максимально быстрому и удобному урегулированию страховых событий. Для нас важно, чтобы клиент не только экономил время, но и не менял свой привычный образ жизни из-за наступления страхового случая», — рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаци и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Подробную информацию об услуге можно найти на сайте vsk.ru.

Получить услугу «Яндекс.Такси» при оформлении каско можно до 31 декабря.