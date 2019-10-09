Страховая компания ВСК отправит такси клиентам, которые попали в ДТП
Страховой дом ВСК с 1 октября начал предоставлять клиентам услугу «Яндекс.Такси»
Услугу смогут получить клиены, оформившие полис на автомобиль по тарифам «Каско классика» или «Уверенный», а также продлившие полис по этим тарифным планам. «Каско классика» включает традиционное страхование машины, при котором можно выбрать любые параметры.
Для опытных водителей, которые не готовы покупать классический полис каско, ВСК запустила тариф «Уверенный». Это каско, рассчитанное только на один страховой случай. При этом экономия составляет 30%. После страхового случая водитель может расширить действие полиса еще на один убыток или перейти на классическое каско, сообщили 9 октября в пресс-службе ВСК.
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Услугу «Яндекс.Такси» предоставляют разово в течение действия договора страхования. Клиент может воспользоватьс такси при ДТП во время отправки автомобиля на ремонт.
«Мы заботимся о комфорте наших клиентов и стремимся к максимально быстрому и удобному урегулированию страховых событий. Для нас важно, чтобы клиент не только экономил время, но и не менял свой привычный образ жизни из-за наступления страхового случая», — рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаци и PR ВСК Элеонора Марталлер.
Подробную информацию об услуге можно найти на сайте vsk.ru.
Получить услугу «Яндекс.Такси» при оформлении каско можно до 31 декабря.
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