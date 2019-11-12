Страховой Дом ВСК застраховал праздничный кортеж Деда Мороза и НТВ

Страховой Дом ВСК спонсирует путешествие Всероссийского Деда Мороза, который 9 ноября вместе с командой НТВ выехал из Великого Устюга в благотворительное турне по РФ

Путешествие Деда Мороза с НТВ проходит уже четвертый год. В 2019 году на маршруте 28 городов. Дед Мороз посетит Краснодар 10 и 11 декабря. С Дедом Морозом едут известные журналисты и ведущие НТВ: Сергей Майоров, Сергей Малозёмов, Вадим Глускер, Игорь Полетаев, Елена Спиридонова и Айна Николаева. Они исполнят желания тех, кто прислал письмо в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или почту dedmoroz@ntv.ru.

Дед Мороз: о каких подарках мечтают россияне на Новый год

В каждом городе при поддержке ВСК Дед Мороз и журналисты НТВ посетят детей в больницах и социальных учреждениях, поздравят сирот и познакомятся с малышами, которые нуждаются в медицинской помощи. Дед Мороз подготовил подарки и для малообеспеченных и многодетных семей. «Мы рады участвовать в столь масштабном добром проекте, подарить вместе с Дедом Морозом немного тепла и помочь исполнить заветные желания нуждающихся в заботе детей», — рассказала руководитель департамента маркетинга и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.