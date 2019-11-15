Страховой Дом ВСК и лизинг-компания «Европлан» предложили таксопаркам особые условия
Страховой Дом ВСК и компания «Европлан» предложили таксопаркам оформлять ряд моделей Kia в лизинг
Специальный тариф каско от Страхового Дома ВСК подразумевает выплаты от 515 рублей в день с усеченным каско, тогда как аренда автомобиля для такси обходится водителям от 1500 рублей в день. Другое преимущество оформления в лизинг автомобилей в «Европлане» — сниженный аванс от 25%.
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В программе участвуют модели Kia Optima, Kia Rio, Kia Rio X-Line. Благодаря страхованию в ВСК, клиент сможет защитить транспорт от угона и повреждения.
Срок договора лизинга в «Европлане» зависит от потребностей клиента и может варьироваться от 12 до 36 месяцев.
Как сообщали ранее Юга.ру, страховой дом ВСК по итогам 2018 года улучшил свои позиции в рейтинге крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes. Компания заняла 109-е место, поднявшись на 14 позиций по сравнению с 2017 годом.
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