ВСК безвозмездно застраховала автомобиль фонда Игоря Акинфеева
Страховой Дом ВСК бесплатно обеспечил полисами ОСАГО и каско автомобиль благотворительного фонда «Страна футбола», учрежденного Игорем Акинфеевым
7 ноября журнал «Большой спорт» провел торжественный прием по итогам года. Редакция журнала вручила призы сильнейшим действующим спортсменам.
Российский голкипер Игорь Акинфеев получил специальный приз. Учрежденный им благотворительный фонд «Страна футбола» принял в качестве дара купе-кроссовер Haval F7x — его вручили за поддержку детско-юношеского футбола, паралимпийских соревнований, адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями и подготовку детских тренеров.
Социальный проект «Пенальти» от ВСК и фонда «Страна Футбола»:
Партнер фонда Страховой Дом ВСК безвозмездно застраховал автомобиль по ОСАГО и каско.
«Фонд "Страна футбола" помогает развиваться молодым спортсменам. Уверен, новый автомобиль поможет фонду в его деятельности. Благодарю нашего партнера — Страховой Дом ВСК, который вышел с инициативой безвозмездной страховки автомобиля», — отметил голкипер Игорь Акинфеев.
Приобретая полисы ВСК по каско, страхованию жилья, здоровья и путешествий, можно получить страховку на специальных условиях и внести вклад в развитие детско-юношеского спорта РФ. Это можно сделать на сайте или в приложении «ВСК страхование» с помощью промокода PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».
«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании», — отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.
Читайте также
В 25 районах Краснодарского края запретили ходить в лес из-за пожаров
В Туапсинском и еще 24 районах объявили противопожарный режим
Тест-драйв новой модели провел во Франции Евгений Мельченко
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.