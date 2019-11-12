ВСК безвозмездно застраховала автомобиль фонда Игоря Акинфеева

Российский голкипер Игорь Акинфеев получил специальный приз. Учрежденный им благотворительный фонд «Страна футбола» принял в качестве дара купе-кроссовер Haval F7x — его вручили за поддержку детско-юношеского футбола, паралимпийских соревнований, адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями и подготовку детских тренеров.

Партнер фонда Страховой Дом ВСК безвозмездно застраховал автомобиль по ОСАГО и каско.

«Фонд "Страна футбола" помогает развиваться молодым спортсменам. Уверен, новый автомобиль поможет фонду в его деятельности. Благодарю нашего партнера — Страховой Дом ВСК, который вышел с инициативой безвозмездной страховки автомобиля», — отметил голкипер Игорь Акинфеев.

Приобретая полисы ВСК по каско, страхованию жилья, здоровья и путешествий, можно получить страховку на специальных условиях и внести вклад в развитие детско-юношеского спорта РФ. Это можно сделать на сайте или в приложении «ВСК страхование» с помощью промокода PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».