Назначен новый начальник отделения полиции Северского района

Кто такой Игорь Воловик

Полковник полиции Игорь Воловик родился 17 февраля 1961 года в поселке Афипском Северского района. В 1983 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году получил специальность «Правоведение», квалификацию «Юрист» в Высшей юридической заочной школе МВД. Начал службу в органах внутренних дел с должности следователя отдела внутренних дел Северского района. В 2011 году стал заместителем начальника ОМВД РФ по Северскому району. С 2012-го по 2019 год занимал должность начальника отдела МВД России по Ленинградскому району.