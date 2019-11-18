Назначен новый начальник отделения полиции Северского района

Краснодарский край

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Нового начальника ОМВД России по Северскому району 18 ноября представили личному составу

Главой районного отдела МВД стал Игорь Воловик. Его представил врио начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю Артем Степаньков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кто такой Игорь Воловик

Полковник полиции Игорь Воловик родился 17 февраля 1961 года в поселке Афипском Северского района. В 1983 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году получил специальность «Правоведение», квалификацию «Юрист» в Высшей юридической заочной школе МВД. Начал службу в органах внутренних дел с должности следователя отдела внутренних дел Северского района. В 2011 году стал заместителем начальника ОМВД РФ по Северскому району. С 2012-го по 2019 год занимал должность начальника отдела МВД России по Ленинградскому району.

Напомним, в апреле МВД Краснодарского края возглавил экс-руководитель полиции Тверской области Владимир Андреев. После этого, в мае сменились начальники ОМВД Щербиновского и Староминского районов, а заместитель начальника МВД Краснодара Александр Папанов возглавил полицию Сочи, сменив на посту Александра Бондарева, который стал руководителем краевого управления угрозыска.

Кадровые перестановки Полиция Северский район

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