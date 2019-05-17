Назначили нового руководителя отдела полиции по Староминскому району
Начальников отдела МВД по Староминскому району 15 мая стал Игорь Кларк
Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Вячеслав Болгов представил Кларка личному составу. По его словам, 43-летний Кларк имеет богатый опыт службы, обладает организаторскими способностями, которые будут востребованы в новой должности.
Игорь кларк родился в Якутске, в 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД РФ. Работает в органах внутренних дел служит с марта 1996 года. До назначения в Староминский район возглавлял отдел полиции Хостинского района УВД Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 1 мая президент уволил главу МВД по Ингушетии Дмитрия Каву. Он возглавил ингушскую полицию в мае 2017 года.
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