Назначили нового руководителя отдела полиции по Староминскому району

Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Вячеслав Болгов представил Кларка личному составу. По его словам, 43-летний Кларк имеет богатый опыт службы, обладает организаторскими способностями, которые будут востребованы в новой должности.

Игорь кларк родился в Якутске, в 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД РФ. Работает в органах внутренних дел служит с марта 1996 года. До назначения в Староминский район возглавлял отдел полиции Хостинского района УВД Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.