Главой МВД на Кубани стал экс-руководитель полиции Тверской области
МВД Краснодарского края 3 апреля возглавил экс-руководитель полиции Тверской области Владимир Андреев
Андреева назначили на должность начальника МВД Кубани указом президента России от 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кто такой Владимир Андреев
Владимир Андреев родился в 1961 году в Псковской области. Окончил юридический факультет Ленинградского высшего военного училища МВД СССР. После этого служил милиционером, старшим оперуполномоченным уголовного розыска Псковского ГОВД. Был начальником районной полиции, заместителем начальника милиции общественной безопасности областного главка, первым замом начальника УВД Псковской области. Главой МВД Тверской области стал в декабре 2014 года.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года 60-летний Владимир Виневский ушел с поста главы кубанской полиции в связи с достижением предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел.
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