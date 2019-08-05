Начальник полиции Сочи возглавил краевое управление угрозыска

На сайте УВД по Сочи новый руководитель городской полиции пока не значится. Возглавляет управление полковник полиции Сергей Огурцов, который также является замначальника краевого главка.

Кто такой Александр Бондарев

Полковник полиции Александр Бондарев родился 11 ноября 1974 года в станице Ясенской Ейского района Краснодарского края. В 1996 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2000 году окончил Краснодарский институт экономики, права и естественных специальностей. В 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

В органах внутренних дел служит с июля 2004 года. В Сочи работал замначальника полиции по оперативной работе, начальником полиции Центрального района, занимал должность замначальника управления — начальника полиции УВД по Сочи.