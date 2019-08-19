Замначальника МВД Краснодара Папанов возглавил сочинскую полицию

В Сочи в августе назначили нового начальника полиции — полковника Александра Папанова

19 августа заместитель начальника МВД Кубани, начальник УВД по Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов представил нового руководителя личному составу, сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

С 2010 года Александр Папанов занимал должность заместителя начальника полиции и руководил отделом охраны общественного порядка управления МВД России по Краснодару. В Сочи он сменил на посту Александра Бондарева, который 5 августа стал начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в начале августа в структуре УВД Сочи произошла еще одна перестановка: ГИБДД курорта возглавил подполковник полиции Александр Кузьмин.