В Щербиновском районе назначили нового начальника отдела МВД

Новым начальником отдела МВД России по Щербиновскому району в мае стал полковник полиции Юрий Поливода

Поливода перешел на эту должность с поста руководителя отдела полиции Лазаревского района УВД по Сочи, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кто такой Юрий Поливода

Юрий Поливода родился 3 июня 1971 года в станице Октябрьской Крыловского района. Получил высшее юридическое образование. В октябре 1993 года начал службу в органах внутренних дел на посту старшего инспектора ДПС станицы Павловской.

В феврале 2015-го возглавил отдел полиции Лазаревского УВД. В мае 2019-го назначен начальником ОМВД РФ по Щербиновскому району. Поливода занял место Константина Анищенко, который занимал этот пост с сентября 2017 года, а 9 мая перешел на аналогичную должность в отделе МВД Новокубанского района.

Как писали Юга.ру, в начале апреля МВД Краснодарского края возглавил экс-руководитель полиции Тверской области Владимир Андреев.