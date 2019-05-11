В Щербиновском районе назначили нового начальника отдела МВД
Новым начальником отдела МВД России по Щербиновскому району в мае стал полковник полиции Юрий Поливода
Приказ о назначении Поливоды 7 мая подписал начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.
Читайте также:
Замглавы кубанской полиции Вячеслав Болгов 10 мая представил нового руководителя сотрудникам ОМВД по Щербиновскому району.
Поливода перешел на эту должность с поста руководителя отдела полиции Лазаревского района УВД по Сочи, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кто такой Юрий Поливода
Юрий Поливода родился 3 июня 1971 года в станице Октябрьской Крыловского района. Получил высшее юридическое образование. В октябре 1993 года начал службу в органах внутренних дел на посту старшего инспектора ДПС станицы Павловской.
В феврале 2015-го возглавил отдел полиции Лазаревского УВД. В мае 2019-го назначен начальником ОМВД РФ по Щербиновскому району. Поливода занял место Константина Анищенко, который занимал этот пост с сентября 2017 года, а 9 мая перешел на аналогичную должность в отделе МВД Новокубанского района.
Как писали Юга.ру, в начале апреля МВД Краснодарского края возглавил экс-руководитель полиции Тверской области Владимир Андреев.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.