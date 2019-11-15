В мэрии Сочи сменились директора двух департаментов

Администрацию курорта покинул Сергей Щербинин, который вел финансы и бюджет Сочи около 20 лет. Согласно информации на сайте мэрии, его заменил краснодарец Сергей Коновалов из министерства финансов Кубани. Кроме того, департамент городского хозяйства курорта возглавил коренной сочинец Артур Рогонян. Он занял место Александра Мамлая, который работал на этой должности с мая.

Кто такие Коновалов и Рогонян

В 2003 году Сергей Коновалов окончил с отличием Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) по специальности «финансы и кредит». С 2003 года по 2005 год работал в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края. Затем, до 2010 года, занимал разные должности в департаменте по финансам, бюджету и контролю в Гулькевичском районе. С 2010-го по 2013 год замещал должности муниципальной службы в отделе казначейского контроля финансового управления, управляющего делами администрации Гулькевичского района. После этого он год работал заместителем начальника отдела организации оперативной службы Сочинского филиала ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю». С 2015 года по 2016 год был главным бухгалтером Гулькевичского строительного техникума. В 2016-2017 году Коновалов занимал должности начальника бюджетного отдела, заместителя начальника финансового управления администрации Тбилисского района. С 2017 года по 2019 год работал в министерстве финансов Краснодарского края.

Артур Рогонян в 1998 году окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «менеджмент». С 2004-го по 2011 год работал в филиале ГУП Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация Краевое БТИ» по Сочи. В 2015 году занимал должность коммерческого директора в ООО «Престиж 2000+». С 2015 года по 2019 год замещал должность заместителя главы администрации Центрального внутригородского района Сочи.